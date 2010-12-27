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Из цветочного ларька на Солидарности вор украл три розы и плюшевого зайца
Сегодня, 18:54
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nadezhda_sib

Из цветочного ларька на Солидарности вор украл три розы и плюшевого зайца

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Продавец оценил ущерб от кражи в тысячу рублей.

Владелец цветочного павильона в Невском районе сообщил о том, что его магазин обворовали. Однако злоумышленник оказался очень скромным и унес с собой три розы и большого плюшевого зайцы, рассказало "78.ru"

Инцидент случился на проспекте Солидарности в 11 часу вечера. Как рассказал владелец павильона, в цветочный зашел мужчина, некоторое время постоял у товаров, затем неожиданно схватил цветы и игрушку и выбежал с ними на улицу. Ущерб оценили в тысячу рублей, хозяин магазина обратился в районную полицию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский музей уличили в длительном нарушении противопожарной безопасности

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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