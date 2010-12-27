Из Смольного уволился самый зажиточный чиновник

Из Смольного по собственному желанию уволился начальник отдела закупок Павел Шашин. Сообщает "Фонтанка".
В комитете отметили, что карьера Шашина никак не связана с его декларацией. Однако, сужествует версия, что в правительстве чиновника попросили подписать заявление об уходе, чтобы избежать возможных проверок.
Павел Шишин в 210 году возглавил рейтинг самых богатых чиновников Смольного. Доход работника комитета составлял около 120,6 миллиона рублей.
Ранее мы писали о том, что Смольный потратит 44,4 млн рублей на продолжение оранжевой ветки метрополитена.
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