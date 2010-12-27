Смольный потратит 44,4 млн рублей на продолжение оранжевой ветки метрополитена

Смольный ищет подрядчика для строительства в районе будущей станции "Кудрово" и депо "Правобережное". Об этом стало известно из соответсвующей заявки на сайте госзакупок.
Правительство Петербурга оценило работу в 44,4 млн рублей. По документам подрядчик должен произвести инженерно-геологические изыскания в районе будущей станции "Кудрово" и депо "Правобережное", а также расчет вероятного пассажиропотока. Завершить работы с документами необходимо до марта следующего года.
Построить же сам вестибюль в Кудрово планируют к 2025 году.
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