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Смольный потратит 44,4 млн рублей на продолжение оранжевой ветки метрополитена
Сегодня, 21:49
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IRINA_CHALKINA
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Смольный потратит 44,4 млн рублей на продолжение оранжевой ветки метрополитена

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Правительство Петербурга ищет подрядчика для подготовки предпроектных документов на строительство в районе будущей станции "Кудрово" и депо "Правобережное".

Смольный ищет подрядчика для строительства в районе будущей станции "Кудрово" и депо "Правобережное". Об этом стало известно из соответсвующей заявки на  сайте госзакупок.

Правительство Петербурга оценило работу в 44,4 млн рублей. По документам подрядчик должен произвести  инженерно-геологические изыскания в районе будущей станции "Кудрово" и депо "Правобережное", а также расчет вероятного пассажиропотока. Завершить работы с документами необходимо до марта следующего года.

Построить же сам вестибюль в Кудрово планируют к 2025 году. 

Фото: Pixabay

Теги: метро спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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