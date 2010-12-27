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Между Петербургом и аэропортом Лаппеенранты установят регулярное автобусное сообщение
Сегодня, 15:41
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Alena_Zinovieva
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Между Петербургом и аэропортом Лаппеенранты установят регулярное автобусное сообщение

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Расписание автобусов построено таким образом, чтобы у пассажиров оставалось достаточно времени перед вылетом и после посадки.

Финляндия разрешила осуществление регулярных автобусных рейсов между Петербургом и  аэропортом Лаппеенранты ООО "Амрон". Его из-за близости к Северной столице россияне в шутку прозвали "Пулково-3".  Об этом сообщает "Фонтанка.ру", ссылаясь на слова директор по маркетингу ООО "Амрон" Андрея Волкова.

По словам представителя компании-перевозчика, финская сторона уже дала разрешение на открытие маршрута, сейчас ответ ждут от российского Минтранса. Сколько этот процесс займет времени, предположить сложно.

Рейс в стадии согласования, но большая половина пути уже пройдена. Мы надеемся, что к июлю мы получим разрешение.

Андрей Волков

Ранее мы писали, что из Петербурга запустили прямой рейс в Сиань.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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