Из Петербурга запустили прямой рейс в Сиань

Из Санкт-Петербурге можно добраться до древней столицы китая без пересадок.

Из петербургского аэропорта "Пулково" открыли прямые рейсы в древнюю столицу Китая - Сиань. Об этом сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы".

С мая авиакомпания China Eastern Airlines запустила прямые рейсы в Сиань. Согласно информации агенства, которое продает билеты в Сиань, прямой рейс обойдется пассажирам примерно в 19 тысяч рублей.

Новый рейс будет осуществляться еженедельно по средам и пятницам. Стоит отметить, что Сань входит в число самых красивых в стране.

Этому городу уже более 3100 лет. Сиань - один из самых знаменательных исторических и культурных центров Китая, в течение 13 династий был столицей Китая.

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