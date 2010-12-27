Из Петербурга запустили прямой рейс в Сиань

Из петербургского аэропорта "Пулково" открыли прямые рейсы в древнюю столицу Китая - Сиань. Об этом сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы".
С мая авиакомпания China Eastern Airlines запустила прямые рейсы в Сиань. Согласно информации агенства, которое продает билеты в Сиань, прямой рейс обойдется пассажирам примерно в 19 тысяч рублей.
Новый рейс будет осуществляться еженедельно по средам и пятницам. Стоит отметить, что Сань входит в число самых красивых в стране.
Этому городу уже более 3100 лет. Сиань - один из самых знаменательных исторических и культурных центров Китая, в течение 13 династий был столицей Китая.
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