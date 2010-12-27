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Из Парка Победы вывезли опасный батут, на котором ранее пострадали дети
Сегодня, 20:37
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IRINA_CHALKINA
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Из Парка Победы вывезли опасный батут, на котором ранее пострадали дети

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Владельца батутного комплекса привлекут к административной ответственности.

В ночь 26 августа, в Парке Победы демонтировали незаконный батутный комплекс. Об этом сообщила пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Батутный парк площадью в 250 квадратных метров остался сдутым почти на полдня. Владелец аттракциона отказался убирать его. 

В итоге уборкой занялись сотрудники "Центра повышения эффективности использования государственного имущества".

Напомним, что 4 июня из-за сильного ветра в Парке Победы перевернулся батут с детьми. Двух детей (7-летнюю девочку и 8-летнего мальчика) доставили в больницу с сильными ушибами и сотрясением.

На данный момент СК возбудил уголовное дело.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербуг/ВК

 

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Теги: батут парк победы , ск петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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