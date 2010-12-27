Из Парка Победы вывезли опасный батут, на котором ранее пострадали дети

В ночь 26 августа, в Парке Победы демонтировали незаконный батутный комплекс. Об этом сообщила пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга.
Батутный парк площадью в 250 квадратных метров остался сдутым почти на полдня. Владелец аттракциона отказался убирать его.
В итоге уборкой занялись сотрудники "Центра повышения эффективности использования государственного имущества".
Напомним, что 4 июня из-за сильного ветра в Парке Победы перевернулся батут с детьми. Двух детей (7-летнюю девочку и 8-летнего мальчика) доставили в больницу с сильными ушибами и сотрясением.
На данный момент СК возбудил уголовное дело.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербуг/ВК
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