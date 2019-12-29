Ивлеева опубликовала бэкстейдж новогоднего фильма с Пугачевой и Галкиным

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева опубликовала кадры со съемок фильма "Поездатый новый год 2020" в своем Instagram.
В часовом юмористическом фильме снялись Максим Галкин, Алла Пугачева, Николай Соболев, Гарил Харламов и другие. Видео вышло на канале Ивлеевой 25 декабря и за этот период набрало почти 5 млн просмотров.
"Я думаю у нас здорово получилось смиксовать старую и новую школу и подарить вам новогоднее настроение!",
- написала блогер в социальных сетях.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Анастасия Ивлеева спросила Медведева о сроках "закрытия" YouTube.
Видео: @_agentgirl_ / Instagram
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