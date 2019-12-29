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Ивлеева опубликовала бэкстейдж новогоднего фильма с Пугачевой и Галкиным

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Блогер считает, что ей удалось соединить "старую и новую школу".

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева опубликовала кадры со съемок фильма "Поездатый новый год 2020" в своем Instagram.

В часовом юмористическом фильме снялись Максим Галкин, Алла Пугачева, Николай Соболев, Гарил Харламов и другие. Видео вышло на канале Ивлеевой 25 декабря и за этот период набрало почти 5 млн просмотров. 

"Я думаю у нас здорово получилось смиксовать старую и новую школу и подарить вам новогоднее настроение!",

- написала блогер в социальных сетях. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Анастасия Ивлеева спросила Медведева о сроках "закрытия" YouTube

Видео: @_agentgirl_ / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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