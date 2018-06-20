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Итоги детского фестиваля "Арлекин" подвели в Петербурге

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В текущем году денежную премию разделили между двумя спектаклями.

В театре "Зазеркалье" были подведены итоги XVI Российского Национального фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин". 

Церемония закрытия прошла в формате отдельного спектакля. Напомним, что фестиваль начался в прошлую среду. Экспертам удалось просмотреть 119 спектаклей.

В мероприятии участвовали театры многих российских регионов — от Сибири и Урала до Москвы и Петербурга. Между собой соревновались 11 работ.

В текущем году один миллион рублей между собой разделили пополам между театром "Особняк" и Лабораторией Яны Туминой, обладателями Гран-При фестиваля за спектакль "Комната Герды". 

Также постановка получила награды: за лучшую работу художника-постановщика, художников по костюмам, свету и лучшую женскую роль.

Видео: ВКонтакте/Музыкальный театр "Зазеркалье"

Теги: новост петербурга, новости спб, фестиваль арлекин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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