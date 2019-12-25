Италия ослабляет карантин и разрешает поездки по стране

С 18 мая в стране начинают работать магазины.

Италия задумала ослабить карантин и разрешить поездки по стране. Об этом сообщили журналисты из Reuters. Они ссылаются на текст правительственного документа. Власти страны считают, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, можно ослабить уже с 3 июня.

Напомним, что в отдельных регионах Италии запрет на перемещения будет снят уже с 18 мая. С 3 июня открываются внутренние поездки между регионами страны. С 4 мая правительство разрешило работу производств и заводов, а со следующего понедельника функционировать начнут магазины. При этом бизнес должен соблюдать санитарные требования. За их выполнением будут следить ответственные надзорные органы.

Чиновники рассказали, что властям на местах разрешать повторно вводить ограничения, если жители региона откажутся соблюдать социальное дистанцирование.

Помогавшие Италии российские военные отправились домой.