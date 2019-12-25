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История развития мультимедиа искусства Ленинграда-Санкт-Петербурга 1985-2000 годов
Сегодня, 13:30
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smirenny

История развития мультимедиа искусства Ленинграда-Санкт-Петербурга 1985-2000 годов

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Посетители могут увидеть эксперименты первооткрывателей медиа-арта в России.

Новый проект ЦСИ им. Курехина воссоздаёт многообразие освоения новых путей и технологий в искусстве периода с 1985-й по 2001-й год. Например, зрители увидят историю первых съёмок независимого и параллельного кино андеграундными режиссерами и художниками, а затем создание видео арта.

Ленинградские и петербургские художники формировали собственный, экспериментальный путь развития медиа-искусства. Тогда они становились первооткрывателями в эпоху возникновения Интернета без представлений о западной художественной жизни. 

Посетители могут увидеть эксперименты первооткрывателей медиа-арта в России. Например, фильмы, коллажи и инсталляции Ольги Тобрелутс, Константина Митенёва, Дмитрия Пиликина и других, чьи работы сегодня путешествуют по музеям мира. 

Где: Центр современного искусства им. Сергея Курёхина на Лиговском проспекте, 73

Фото: фрагмент работы Ольги Тобрелутс "Манифест Неоакадемизма", 1996

Теги: выставка
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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