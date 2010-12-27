На улице Тамбасова мужчину избили до разрыва селезенки

Потерпевшего не удастся опросить в ближайшее время, так как он находится в тяжёлом состоянии.

Из съемной квартиры на улице Тамбасова госпитализировали 59-летнего мужчину с разрывом селезенки. Об этом сообщают городские СМИ.

Мужчину госпитализировали в понедельник, 12 ноября, около половины третьего. Медики диагностировали у него тупую травму живота, разрыв селезенки, ранение шеи. Кто бил его и нанес такие серьёзные повреждения, еще только предстоит выяснить полицейским.

Потерпевшего не удастся опросить в ближайшее время, так как он находится в тяжёлом состоянии.

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Фото: Piter.TV