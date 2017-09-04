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В Московском и Фрунзенском районах испытывают на прочность теплосети

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Повторные испытания теплосетей во Фрунзенском и Московском районах станут причиной частичного отключения горячей воды.

Как сообщает "Фонтанка", в Московском и Фрунзенском районах Петербурга частично отключат горячую воду.

Тестировать будут сети, проходящие по Южному шоссе от Витебского проспекта до проспекта Космонавтов, помимо этого под испытания попадут сети, располагающиеся по улицам Орджоникидзе и Ленсовета. Во Фрунзенском районе на прочность проверят сети, проходящие по Малой Балканской и Белградской улицам.

В районе Купчино горячую воду уже отключили. По данным "Теплосети", это связано с грядущими испытаниями, которые начнутся 5 сентября и закончатся на следующий день.

Теги: испытание теплосетей , новости спб
Категории: Новости СПб

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