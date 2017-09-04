В Московском и Фрунзенском районах испытывают на прочность теплосети

Повторные испытания теплосетей во Фрунзенском и Московском районах станут причиной частичного отключения горячей воды.

Как сообщает "Фонтанка", в Московском и Фрунзенском районах Петербурга частично отключат горячую воду.



Тестировать будут сети, проходящие по Южному шоссе от Витебского проспекта до проспекта Космонавтов, помимо этого под испытания попадут сети, располагающиеся по улицам Орджоникидзе и Ленсовета. Во Фрунзенском районе на прочность проверят сети, проходящие по Малой Балканской и Белградской улицам.



В районе Купчино горячую воду уже отключили. По данным "Теплосети", это связано с грядущими испытаниями, которые начнутся 5 сентября и закончатся на следующий день.