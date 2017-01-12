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В Красносельском районе пройдут испытания теплосетей
Сегодня, 9:13
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В Красносельском районе пройдут испытания теплосетей

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Вода в трубах не превысит +40 градусов.

В среду, 25 мая, в Красносельском районе проверят трубы на прочность и плотность, рассказали в пресс-службе АО "Теплосети".

Испытания пройдут на улицах Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и на по проспекте Маршала Жукова.

Горожан просят сообщать о повреждениях коммуникаций по телефону "004" или "112" (с мобильного).

Напомним, что испытания проводят весной и летом, чтобы предотвратить аварии зимой.

Фото: Piter.tv, пресс-служба АО "Теплосети"

Теги: испытание теплосетей, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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