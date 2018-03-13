Появилось видео испытания первого электрокара Porsche

Porsche опубликовал видео с первым электрокаром.

Компания Porsche опубликовала видеоролик испытания своего первого электрокара. По данным издания Motor1 серийная версия новинки будет называться Mission E. Представление автомобиля планируется уже в 2019 году.

Сборка машины реализуют на заводе в Штутгарте. Стоимость машины составит около 85 000 долларов. Отметим, что так, "зеленый" спорткар будет на уровне базовой версии модели Panamera.

Главным отличием спорткара от модели Mission E, представленной в 2015 году, станут стандартные задние двери, которые заменят заднепетельные двери концепт-кара, открывавшиеся против направления движения.

Кроме того, компания Porsche подтвердила, что "батарейка" машины выдержит около 500 километров. Зарядить аккумулятор на 80% удастся всего 15 минут.

Видео: YouTube - MOTOR1 US