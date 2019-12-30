Горсуд заявил, что исключение сада на Неве из списка охраняемых территорий было законным

В суде представитель Смольного утверждала, что у правительства есть письменное поручение президента.

В среду, 15 января, петербургский городской суд рассмотрел административный иск относительно территории на Смольной набережной. Об этом сообщает "Фонтанка".

Речь идет об исключении сада на Неве из списка охраняемых территорий. Напомним, что на месте сада хотят построить здания Верховного суда и жилого комплекса для судей и сотрудников аппарата. Во время второго чтения город пообещал компенсировать эту утрату шестью новыми территориями.

Суд Петербурга постановил, что исключение из списка было законным. По данным инсайдеов, в суде представитель Смольного заявил, что у правительства есть письменное поручение президента.

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Фото:ВК/ Центральный район за комфортную среду обитания (Ярослав Костров)