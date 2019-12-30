На Маршала Блюхера началась вырубка больных вязов. Там появятся здоровые липы

В среду, 15 января, в Петербурге началась ликвидация больных вязов. Об этом сообщается в пресс-службе комитета по благоустройству .
Санитарная вырубка проходит в Калининском районе на участке от дома №1 до дома №7 . По итогу специалисты уничтожат 76 больных деревьев. Отмечается, что на этом месте появятся здоровые липы.
Вырубка будет длиться около 3-х дней.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге к середине осени отремонтируют трамвайные пути.
Фото:пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
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