На Маршала Блюхера началась вырубка больных вязов. Там появятся здоровые липы

Специалисты планируют ликвидировать 76 больных вязов.

В среду, 15 января, в Петербурге началась ликвидация больных вязов. Об этом сообщается в пресс-службе комитета по благоустройству .

Санитарная вырубка проходит в Калининском районе на участке от дома №1 до дома №7 . По итогу специалисты уничтожат 76 больных деревьев. Отмечается, что на этом месте появятся здоровые липы.

Вырубка будет длиться около 3-х дней.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге к середине осени отремонтируют трамвайные пути.

Фото:пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга