Ремонт начнётся 20 февраля, а завершится 14 октября этого года.

В среду, 15 января, стало известно о том, что в Петербурге к середине осени отремонтируют трамвайные пути. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Известно, что ремонтные работы затронут участок от Бокситогорской улицы до улицы Передовиков. Ремонт начнётся 20 февраля, а завершится 14 октября этого года.

Отмечается, что ГАТИ ещё не согласовал схему по ограничению движение по этому участку.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на дорогах Петербурга 14 января погиб один человек.

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