Эксперт: вкладчику необходимо пристально подходить к выбору банка

Для того, чтобы не потерять свои средства, когда у банков отзывают лицензии, специалист по банковскому делу Михаил Хромов, советует вкладчикам либо не хранить там суммы больше страхового покрытия, составляющей 1 млн 400 тысяч рублей, либо более пристально подходить к выбору банка и внимательнее отслеживать ситуацию на рынке. Слова Хромова приводит ФБА "Экономика Сегодня".
Хромов отмечает, что у агентства по страхованию вкладов (АСВ) есть целевая функция вернуть как можно больше денег, чтобы увеличить фонд страхования вкладов, облегчить выплату кредита ЦБ, или найти средства на страховые выплаты вкладчикам других банков с отозванной лицензией.
На мой взгляд, основным ответчиком здесь все же должно быть не физлицо, а банк, который в обход картотеки и требований регулятора или просто исходя из каких-то своих соображений публиковал выборочное размещение средств кредиторов. Тот факт, что вкладчик получил деньги не его вина, а скорее его везение. Что касается предупреждения таких ситуаций в будущем, то здесь надо следовать простому правилу - не хранить в банке суммы больше страхового покрытия.
Финансово грамотный человек всегда помнит, что лучше хранить 1 млн 400 тысяч в 10 разных банках, чем 14 млн в одном. Если же необходимо вложить большую сумму в банк, то стоит более пристально подходить к его выбору и внимательнее отслеживать ситуацию на рынке. По идее именно у такого вкладчика больше шансов изъять деньги досрочно при возникновении каких-то проблем в банке.
Эксперт Михаил Хромов