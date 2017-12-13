Эксперт: вкладчику необходимо пристально подходить к выбору банка

А также необходимо внимательнее отслеживать ситуацию на рынке.

Для того, чтобы не потерять свои средства, когда у банков отзывают лицензии, специалист по банковскому делу Михаил Хромов, советует вкладчикам либо не хранить там суммы больше страхового покрытия, составляющей 1 млн 400 тысяч рублей, либо более пристально подходить к выбору банка и внимательнее отслеживать ситуацию на рынке. Слова Хромова приводит ФБА "Экономика Сегодня".

Хромов отмечает, что у агентства по страхованию вкладов (АСВ) есть целевая функция вернуть как можно больше денег, чтобы увеличить фонд страхования вкладов, облегчить выплату кредита ЦБ, или найти средства на страховые выплаты вкладчикам других банков с отозванной лицензией.