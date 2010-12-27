Экс-замглавы МЧС пытается добиться в суде надбавку к пенсии

Дело обратно вернулось в Смольнинский районный суд.

Бывший замглавы МЧС России и экс-глава ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти Леонид Беляев подал в суд на ГУ МВД РФ по Петербургу и области. Мужчина требовал назначить ему надбавку к пенсии в размере 10 окладов за его служебную деятельность. Об этом 18 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Беляев потребовал Смольнинский суд обязать должностных лиц Центра пенсионного обслуживания назначить ему дополнительную меру социальной поддержки, которая положена ему по закону, считает мужчина. Дополнительное ежемесячное материальное пожизненное обеспечение составляет 10 окладов ежемесячного денежного содержания на момент его назначения. Также истец рассчитывает на перерасчет пенсионных выплат.

Смольнинский районный суд передал иск в Санкт-Петербургский городской суд из-за наличия секретных сведений в деле. Однако горсуд посчитал, что "по делу нет явной и очевидной необходимости исследовать и оценивать сведения, составляющие государственную тайну".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Генпрокурора РФ попросили проверить транспортную реформу Петербурга на коррупцию.

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