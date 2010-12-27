Генпрокурора РФ попросили проверить транспортную реформу Петербурга на коррупцию

В результате реформы "коммерческий" транспорт заменят на социальный.

Руководитель петербургского регионального отделения партии "Справеливая Россия" Марина Шишкина попросила Генерального прокурора РФ Юрию Чайку проверить проект готовящейся в Петербурге транспортной реформы. Политик считает, что в действиях петербургских властей, которые хотят искоренить конкуренцию в сфере пассажирских перевозок, может быть коррупция.

Шишкина обращает внимание на то, что УФАС по Петербургу выдало предостережение Смольному по этому вопросу. Председателя комитета по транспорту предупредили о возможных нарушениях в ходе реформы, которые могут противоречить закону о защите конкуренции. После реформы в Северной столице СПб ГУП "Пассажиравтотранс" может стать монополистом.

По словам члена "Справедливой России", решение о запрете наружной рекламы на подвижном составе означает ликвидацию возможного источника доходов для перевозчика-монополистов.

Марина Шишкина также просит Юрия Чайку проверить наличие коррупционной составляющей в действиях чиновников, которые имеют отношение к разработке транспортной реформы, из числа представителей Правительства Петербурга и "Пассажиравтотранса".

Напомним, губернатор Петербурга сократил субсидию на общественный транспорт.

Фото: Piter.TV