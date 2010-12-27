УФАС выдало Смольному предостережение о возможных нарушениях в транспортной реформе

Угрозы найдены в планируемых договорах на перевозку, тарифах и размещении рекламы на транспорте.

Петербургское УФАС, отреагировав на шум вокруг грядущей транспортной реформы в городе, 15 ноября выдало Смольному предостережение. Председатель комитета по транспорту предупрежден о возможных нарушениях в ходе реформы, которые могут противоречить закону о защите конкуренции. Информация об этом появилась на официальном сайте УФАС.

Управление напомнило, что законом предусмотрены и регулируемые тарифы, который предпочел город, и нерегулируемые. Во втором случае перевозчики также могут предоставлять льготы некоторым категориям населения и получать компенсацию за недополученный доход. Изменения, запланированные властями, могут привести к прекращению работы тех организаций, которые занимаются транспортным обслуживанием, а это ограничивает конкуренцию и нарушает закон.

Также УФАС нашло возможные угрозы в договорах на перевозку пассажиров. Срок действия договоров комитета с негосударственными перевозчиками истекает в 2020 году, а с ГУП "Пассажиравтотранс" – в 2025. Требования к автобусам не будут распространяться на "Пассажиравтотранс", так как он не будет участвовать в конкурсе осенью 2019 года, а это означает, что предприятие будет обслуживать свои маршруты без конкурса, а это создание условий недобросовестной конкуренции.

Кроме того УФАС отметило, что запрещать размещение рекламы на транспорте опасно, поскольку лишившиеся дополнительного заработка с этой рекламы перевозчики будут повышать стоимость проезда, чтобы компенсировать свои затраты.

Ранее УФАС уличило Пулково в невыгодных тарифах на трапы для авиаперевозчиков.

Фото: Piter.TV