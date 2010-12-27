Исаакиевский собор могу защитить от передачи РПЦ статусом общественного достояния

Предложение выдвинул директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.

Директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев выдвинул предложение создать список объектов культуры Петербурга, которые стали общественным достоянием и не могут быть переданы РПЦ. В число таких объектов предлагается включить Исаакиевский собор. Об этом сообщает "Фонтанка".

Глава музея считает, что некоторые объекты культурного наследия "переросли значимость церковных и стали общенародным достоянием". По мнению Тимофеева, к таким объектам относятся Исаакиевский собор, Благовещенская усыпальница и рака Александра Невского.

Директор музея добавил, что часто РПЦ относится к памятникам архитектуры утилитарно, специалисты, которые могли бы сохранять культурное наследие, у церкви отсутсвтуют. Предлагается передавать епархиям только те здания, которые они самостоятельно смогут привести в надлежащее состояние, в частности складские постройки.

Ранее на сайте: В РПЦ прокомментировали песню про бомбардировку США, исполненную в Исаакиевском соборе.