В РПЦ прокомментировали песню про бомбардировку США, исполненную в Исаакиевском соборе

В РПЦ заявили, что в храмах не стоит исполняться песни, содержание которых может вызвать критику.

В РПЦ прокомментировали ситуацию в Исаакиевском соборе, где исполнили песню про бомбардировку США. Председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион заявил, что во время концерта духовной музыки в храме должны звучать только религиозные песнопения. По словам митрополита, инцидент напомнил о ненормальном статусе, в котором сегодня находится Исаакиевский собор.

Также Иларион подчеркнул, что стены храма должны оглашаться священными песнопениями.

Напоминаем, что 23 февраля в Исаакиевском соборе Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню про ядерную бомбежку США. Данная песня была написана в 1980 году и называлась "О зарплате военнослужащих", ее автором стал петербургский бард Андрей Козловский.