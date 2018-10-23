Как оказалось, один из местный жителей навещал певицу в течение года: кормил её морковью, хлебом и печеньем с имбирем. А она за такие почести пела.

Ирландская ослица, которая поет оперным голосом, покорила пользователей соцсетей. Об этом сообщает ABC News.

Известно, что талантливое животное проживает в Турене, Коннемара. Как оказалось, один из местный жителей навещал певицу в течение года: кормил её морковью, хлебом и печеньем с имбирем. А она за такие почести пела.

Я пытаюсь ее навещать по возможности, потому что она очаровательна, такая дружелюбная и нежная сообщает местный житель

Мужчина, который выложил в сеть видео с талантливой знакомой даже не подозревал, что оно вызовет такой фурор у пользователей. Запись посмотрели уже более 60 тысяч человек.

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Видео:Storyful Rights Management/YouTube