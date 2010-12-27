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Ирина Шейк развлекается в курятнике
Сегодня, 1:26
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Sheker
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Ирина Шейк развлекается в курятнике

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Супермодель сфотографировалась в курятнике в обнимку с курицей

Российская супермодель Ирина Шейк сфотографировалась в обнимку с курицей и опубликовала снимок в Instagram. Ирина приехала к совей бабушке вбашкирский городок Сибай. Поклонники модели были в восторге от того, что девушка, несмотря на свою популярность, не забывает свои корни. 

"Очень приятно, что человек не забывает родные места", "Молодец, Ирочка,надо оставаться простым человеком и не забывать родные места", - комментируют фото поклонники.

Менее чем за сутки фотоснимок Ирины Шейк набрал более 300 тысяч "лайков". 

 

 

 

 

Фото:
Instagram: irinashayk

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Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Новости шоу-бизнеса

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