Ирина Шейк развлекается в курятнике

Супермодель сфотографировалась в курятнике в обнимку с курицей

Российская супермодель Ирина Шейк сфотографировалась в обнимку с курицей и опубликовала снимок в Instagram. Ирина приехала к совей бабушке вбашкирский городок Сибай. Поклонники модели были в восторге от того, что девушка, несмотря на свою популярность, не забывает свои корни.

"Очень приятно, что человек не забывает родные места", "Молодец, Ирочка,надо оставаться простым человеком и не забывать родные места", - комментируют фото поклонники.

Менее чем за сутки фотоснимок Ирины Шейк набрал более 300 тысяч "лайков".

Фото:

Instagram: irinashayk