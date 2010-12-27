Ирина Шейк развлекается в курятнике

Российская супермодель Ирина Шейк сфотографировалась в обнимку с курицей и опубликовала снимок в Instagram. Ирина приехала к совей бабушке вбашкирский городок Сибай. Поклонники модели были в восторге от того, что девушка, несмотря на свою популярность, не забывает свои корни.
"Очень приятно, что человек не забывает родные места", "Молодец, Ирочка,надо оставаться простым человеком и не забывать родные места", - комментируют фото поклонники.
Менее чем за сутки фотоснимок Ирины Шейк набрал более 300 тысяч "лайков".
Фото:
Instagram: irinashayk