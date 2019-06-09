Иран представил систему ПВО собственного производства

Известно, что система уже передана в пользование силам воздушной обороны армии Ирана.

Министерство обороны Ирана презентовало новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15" на базе своих ракет "Сайяд-3". Об этом сообщает агентство Tasnim.

По информации СМИ, презентация вооружения прошло в Тегеране при участии главы минобороны Амира Хатами. По его словам, система ПВО способна одновременно перехватывать шесть целей. Ее мобильность позволяет военнослужащим подготовить систему к поражению целей менее чем за 5 минут.

По словам хатами, система способна обнаруживать различные цели, включая военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 километров и следить за ними на расстоянии 120 километров. "Хордад-15" также способна обнаруживать малозаметные цели в радиусе 85 километров и поражать их в диапазоне 45 километров.

Известно, что система уже передана в пользование силам воздушной обороны армии Ирана.

Фото: скриншот

Видео: Tasnim