На соревнованиях по джигитовке участники привели в восторг зрителей

На международной выставке ИППОСФЕРА участие приняли более 200 лошадей.

200 лошадей и 100 участников из разных регионов страны приехали в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в международной выставке ИППОСФЕРА.

Оскар Волков, главный тренер сборной Санкт-Петербурга по джигитовке рассказал, что в 2017 году большая программа на Иппосфере, поэтому нужно скоординировать свое время. Также предстоит всероссийский чемпионат по Джигитовке и именно поэтому дети усердно работают на манеже.

12-летняя Анна Старова занимается конным спортом 5 лет. Она приехала на соревнования из Московской области, чтобы попробовать свои силы в турнире. Юная спортсменка поделилась с Piter.tv своими планами на будущее: «В будущем хочу стать тренером по джигитовке, я к этому стремлюсь и хочу быть лучше».

Одними из самых зрелищных выступлений первого дня стали соревнования по джигитовке с элементами военно-прикладного искусства. Участникам предстояло пройти нелегкую полосу препятствий с применением оружия. Главный тренер признался, что такого количества участников они не ожидали.

В ближайшие четыре дня гостей выставки ждет не менее насыщенная программа – парад многочисленных видов пород, показательные выступления конных клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также демонстрация лучших лошадей страны.