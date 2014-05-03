Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 18:59
0
Butenko
51
Код вставки плеера

На соревнованиях по джигитовке участники привели в восторг зрителей

0
 
 

На международной выставке ИППОСФЕРА участие приняли более 200 лошадей.

200 лошадей и 100 участников из разных регионов страны приехали в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в международной выставке ИППОСФЕРА. 

Оскар Волков, главный тренер сборной Санкт-Петербурга по джигитовке рассказал, что в 2017 году большая программа на Иппосфере, поэтому нужно скоординировать свое время. Также предстоит всероссийский чемпионат по Джигитовке и именно поэтому дети усердно работают на манеже.

12-летняя Анна Старова занимается конным спортом 5 лет. Она приехала на соревнования из Московской области, чтобы попробовать свои силы в турнире. Юная спортсменка поделилась с Piter.tv своими планами на будущее: «В будущем хочу стать тренером по джигитовке, я к этому стремлюсь и хочу быть лучше».

Одними из самых зрелищных выступлений первого дня стали соревнования по джигитовке с элементами военно-прикладного искусства. Участникам предстояло пройти нелегкую полосу препятствий с применением оружия. Главный тренер признался, что такого количества участников они не ожидали.

В ближайшие четыре дня гостей выставки ждет не менее насыщенная программа – парад многочисленных видов пород, показательные выступления конных клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также демонстрация лучших лошадей страны. 

 
Теги: выставка лошадей , иппосфера , иппосфера спб , конный спорт спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5