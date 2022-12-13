Иппотерапию в Ленобласти поддержал Фонд президентских грантов

Реабилитационно-досуговый центр получил около 15 млн рублей на реализацию новой программы по реабилитации семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Реабилитационно-досуговый центр "СеРДЦе" стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов и получил около 15 млн рублей на реализацию новой программы по реабилитации семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В основе проекта – занятия по иппотерапии в конно-спортивном клубе "Новополье". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Центр примет около 70 семей с детьми, у которых есть нарушения опорно-двигательного аппарата и заболевания нервной системы. Участники программы пройдут двухнедельный курс реабилитации: будут проживать рядом с конным клубом и посещать занятия с лошадьми, сеансы с логопедом и психологом.

После реабилитации 10 семей смогут продолжить занятия по верховой езде и будут готовиться к соревнованиям равных возможностей "Завтра лето!" в Новополье в 2024 году.

Подобную оздоровительную программу уже прошли 85 семей из Ленинградской области. В этом году стартует третий этап проекта, к которому смогут присоединиться жители из других регионов РФ.

Фото: администрация Ленобласти