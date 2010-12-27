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В Саперном построят комплекс для производства высокотехнологичной морской техники
Сегодня, 18:24
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nadezhda_sib

В Саперном построят комплекс для производства высокотехнологичной морской техники

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Инвестиционное соглашение действительно до 2028 года.

В поселке Саперный построят новый судостроительный комплекс, он будет производить высокотехнологичную морскую технику. Соответствующий проект постановления одобрило правительство Петербурга 25 ноября. 

Для объекта выделяет земельный участок площадью 89 тыс.квадратных метров. В качестве стратегического инвестора выступит ООО "Пелла-Стапель". Общий объем инвестиций составит около 2,5 млрд рублей. 

Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в 2022 году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге создадут международный технологический хаб

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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