В Саперном построят комплекс для производства высокотехнологичной морской техники

Инвестиционное соглашение действительно до 2028 года.

В поселке Саперный построят новый судостроительный комплекс, он будет производить высокотехнологичную морскую технику. Соответствующий проект постановления одобрило правительство Петербурга 25 ноября.

Для объекта выделяет земельный участок площадью 89 тыс.квадратных метров. В качестве стратегического инвестора выступит ООО "Пелла-Стапель". Общий объем инвестиций составит около 2,5 млрд рублей.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в 2022 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге создадут международный технологический хаб.

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