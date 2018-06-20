В петербургскую недвижимость стали почти на треть меньше инвестировать

Средний размер сделки составил примерно 1,2 млрд рублей.

В 2018 году инвестиционный портфель в петербургскую недвижимость составил 54,9 млрд рублей, что на 37 процентов показателей года ранее. Об этом сообщают эксперты из аналитического агентства Knight Frank St Petersburg.

Специалисты изучили рынок недвижимости и вычислили, что в минувшем году объем сделок с земельными участками сократился на 21%. Основная доля инвестиций пришлась на приобретение участков под строительство жилья. Средний размер сделки составил примерно 1,2 млрд рублей.

Сотрудники консалтингового агентства отмечают, что такая ситуация связана с изменениями, произошедшими на рынке, из-за чего сложилась ситуация неопределенности.

Как только станет понятна доходность проектов с учетом новых правил игры, интерес к покупке участков под жилое строительство вернется на прежний уровень

- рассказали в Knight Frank St Petersburg

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Фото: Piter.tv