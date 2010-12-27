Финалистка премии "Студент года - 2018" Полина Исаева поделилась секретами успеха в конкурсе

В интервью Полина рассказала о самой премии, этапах подготовки к ней и о том, какими личными качествами должен обладать студент, чтобы иметь возможность побороться за звание "Студента года".

Студентка Выборгского филиала Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина стала финалисткой в национальном образовательном конкурсе "Студент года — 2018". В финале Полина Исаева представит Ленобласть в номинации "Доброволец года".

"Студент года" – это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки Российской Федерации. Главная цель Премии – выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

Премия "Студент года" проводится между учащимися профессиональных образовательных организаций и состоит из трех этапов. Первичный отбор участников проходит на региональном уровне. Второй этап конкурса является заочным, претенденты на звание "Студент года" должны рассказать о себе в онлайн-формате, а также представить видеоролик "Я — Староста года". Третий, заключительный этап, является самым сложным, в нем студентов ожидают индивидуальные конкурсные задания.

Мы встретились с финалисткой конкурса Полиной Исаевой, чтобы подробнее узнать о самой премии, этапах подготовке к ней и о том, какими личными качествами должен обладать студент, чтобы иметь возможность побороться за звание "Студента года".

- Расскажи немного о себе. Совмещаешь учебу с работой? Какие у тебя хобби, увлечения?

- Я студентка 4 курса специальности "Преподавание в начальных классах". На данный момент также работаю в МБОУ "Гимназия" учителем. Являюсь членом Выборгского Совета молодёжи (заместитель председателя Выборгского Совета молодёжи), муниципального штаба ВОД "Волонтёры Победы", волонтерского клуба "Открытое сердце" и многое другое.

Обычно каждый день очень насыщенный, так что остается мало свободного времени. Но, если выпадает возможность, то стараюсь проводить его с близкими для меня людьми.

- Полина, ожидала ли ты, что именно тебя номинируют от Выборгского филиала Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина? Что ты чувствовала, когда узнала об этом?

- Меня сподвигла на участие в национальной премии "Студент года-2018" моя подруга, которая подавала заявку на данный конкурс среди высших учебных заведений (и, кстати, заняла первое место в номинации "Общественник года" на региональном этапе ). Я решила испытать удачу и попробовать. Правда, много времени ушло на поиск всех своих наград/дипломов, заполнение необходимых резюме и сбор документов. Но теперь я понимаю, что оно того стоило. Очень обрадовалась, когда узнала, что прошла заочный региональный этап (кроме меня туда попали ещё две девушки-студентки с ЛО). После этого я автоматически участвую во Всероссийском заочном этапе. И вот, в один прекрасный день, мне сообщают, что я вхожу в число финалистов! Я получала множество поздравлений. Очень приятно осознавать, что есть люди, которые искренне радуются за тебя.

- Какие качества отличают тебя от других студентов, и как они помогли достичь такого результата?

- На самом деле, я никогда не выделяла себя среди остальных студентов. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится, а также стараюсь общаться именно с такими людьми, радеющими за свое дело (и очень многие из них - мои хорошие друзья). Возможно, я бы отметила в себе некоторые вещи: оптимистичный взгляд на жизнь и желание узнавать/учиться новому.

- Как ты проявляла себя на протяжении учебы в университете?

- Скорее всего на этот вопрос будет проще ответить не мне, а людям, которые знают меня на протяжении всего времени учёбы. Сложно сказать вкратце, но одно могу выделить точно. Я заинтересовалась молодежной политикой, когда на первом курсе попала в Выборгский Совет молодёжи. Там я познакомилась с активными и инициативами ребятами, которые готовы менять жизнь нашего города в лучшую сторону и придумывают множество классных мероприятий для молодёжи и студентов.

- Волнуешься перед финалом? Как настраиваешь себя на нужную "конкурсную волну"?

- Немного пугает неизвестность. Но с другой стороны, я поеду в город, в котором раньше никогда не была. Там я смогу познакомиться со множеством интересных и разносторонних ребят-студентов.

- Какие именно задания ожидают финалистов конкурса? Или эта информация в строгом секрете?

- Для каждой номинации национальной премии подготовлены отдельные задания. Для "добровольцев": самопрезентация, эссе, TED конференция и решение кейсов задач.

- Какой совет ты можешь дать другим студентам, чтобы они тоже смогли побороться за почетное звание "Студента года" в будущем?

- Проявлять свою инициативу, никогда не лениться и никогда не сдаваться.

Напомним, финал премии "Студент года — 2018" состоится в Астрахани с 7 по 10 ноября.