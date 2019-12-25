Интерпол Петербурга не мог передать гражданина Эстонии из-за долга в 15 тысяч рублей

Гражданина передали накануне, во вторник, 15 декабря.

Во вторник, 15 декабря, петербургский конвой УФСИН все-таки передал 41-летнего гражданина Эстонии заграничным коллегам. Об этом написало издание 47news сегодня, 16 декабря.

В 2015 году мужчина находился в тюрьме Таллина, где перепилил решетки на окнах, спустился по простыням и сбежал. Потом оперативники Интерпола Петербурга встретились с ним на Садовой улице в мае прошлого года. Через год были готовы документы передачи эстонской стороне, но соседи попросили справку о его здоровье. Возвращение отложили из-за теста на коронавирус. Летом, когда мужчину почти передали службам, в дело вмешалась погранслужба ФСБ. За гражданином Эстонии образовался долг в 15 тысяч рублей, поэтому он стал невыездным.

По итогу мужчину все же передали, но он так и остался должен России.

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Фото: 47news