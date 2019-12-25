СМИ сообщили о задержании в США российского предпринимателя Лиллевяли

Он въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту.

СМИ сообщили о задержании в США российского предпринимателя Германа Лиллевяли, совладельца брендов "Довгань" и "Красная линия". Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Они рассказали, что бизнесмен содержится в американской тюрьме для иммигрантов уже больше месяца.

Известно, что Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту без визы. Из-за её отсутствия его задержала миграционная служба через 90 дней после начала прибывания в стране. После выяснилось, что бизнесмена ищет Интерпол по запросу Российской Федерации.

При этом у России и Штатов нет договора об экстрадиции, поэтому выдать бизнесмена РФ Америка не сможет.

Ранее лесной пожар перекинулся на территорию базы ВС США в штате Колорадо.

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