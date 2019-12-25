Лесной пожар перекинулся на территорию базы ВС США в штате Колорадо

Пострадала территория в 240 гектаров на Форт-Карсоне.

СМИ: лесной пожар перекинулся на территорию базы Вооруженных сил США в штате Колорадо. Об этом рассказали журналисты из местного издания The Denver Post. По данным СМИ, пострадал объект армии сухопутных войск Форт-Карсон.

Журналисты уточнили, что пламя разгорелось 11 октября около военного объекта. После огонь распространился по территории учебно-полевой зоны. На данный момент выгорело почти 240 гектаров земли, но сооружения не повреждены. Потерь в личном составе также не зафиксировано. В ликвидации огня принимают участие более сотни пожарных.

Напомним, что в Национальном межведомственном центре штате Айдахо заявили, что в 12 американских штатах зарегистрированы более 70 крупных природных пожаров.

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