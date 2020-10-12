Видео от очевидцев: В Шахтах Ростовской области загорелся рынок

Пожару присвоен третий ранг сложности.

В Ростовской области в городе Шахты загорелся рынок.

Сегодня, 12 октября, около 11 часов на рынке недалеко от ХБК в Шахтах произошел пожар. На данный момент пожару присвоен третий ранг сложности. По некоторым данным, площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров.

Очевидцы в соцсетях опубликовали видео пожара. На кадрах видно, что идет открытое горение. В небо поднимаются клубы черного дыма.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

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Фото: МЧС по Ростовской области