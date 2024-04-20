Перед судом предстанет обвиняемая в хищении 150 млн рублей у клиента банка, скрывавшаяся в Турции

Женщина воспользовалась служебным положением и вынесла наличные из банка.

Российские правоохранительные органы по Красноярскому краю завершили предварительное расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве. Перед судебной инстанцией предстанет обвиняемая в хищении 150 миллионов рублей у клиента организации. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что в 2018 году подозреваемая местная жительница узнала, что руководитель одной из строительных фирм имеет крупные суммы денежных средств на различных вкладах в кредитных организациях. В результате злоумышленница убедила жертву обмана вложить эти деньги в банк под более высокий процент. Когда мужчина принес средства и внес их в кассу, то управляющая воспользовалась своими должностными полномочиями и вынесла наличные из банка.

Когда подошло время выплаты процентов, женщина под различными предлогами переносила сроки либо выплачивала значительно меньшие суммы, чем было предусмотрено условиями договоров. пресс-служба МВД РФ по региону

После этого потерпевший обратился с заявлением в полицию. Материальный ущерб составил более 150 миллионов рублей. Ведется расследование по части 4 статьи 159 УК РФ. Оперативникам удалось установить, что в марте 2020 года обвиняемая выехала в Турцию. После этого женщину объявили в международный розыск. В 2022 году по каналам Интерпола местонахождение фигурантки уголовного дела было установлено. Россиянку задержали. В октябре 2024 года по запросу Генеральной прокуратуры РФ женщина экстрадирована, а после заключена под стражу.

В Красноярске задержана проректор университета, обвиняемая в хищении стимулирующих выплат сотрудников.

Фото и видео: МВД Медиа