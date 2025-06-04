Песков отреагировал на возможность экстрадиции подозреваемого в атаках на военные аэродромы Артема Тимофеева из Казахстана

В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты

Всё, что нужно сделать для раскрытия преступления по ударам украинских беспилотных летательных аппаратов по российским военным аэродромам, будет делаться. Соответствующее заявление от 4 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле прокомментировали информацию о том, что подозреваемый в преступлении Артем Тимофеев мог скрыться на территории Казахстана. СМИ хотели узнать о том, будет ли Москва и профильные структуры запрашивать у иностранных коллег экстрадицию в Россию своего гражданина.

Это вопрос для наших спецслужб, которые ведут расследование произошедшего. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: киевский режим совершал атаку на Крымский мост.

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