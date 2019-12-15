Интерактивное мультимедийное путешествие "Тайны мироздания"

Это масштабная площадка с мультимедийными технологиями, перформансами и арт-объектами.

Две тысячи квадратных метров визуальных технологий, современного искусства, света и цвета ждут посетителей: новое пространство подарит яркие и необычные впечатления, ведь здесь создаётся полное ощущение путешествия между мирами, в другие галактики и даже в чёрную дыру. Посетителей ожидают 9 залов с цифровыми техноллогиями.

Место: Цифровое арт-пространство Hyper Port (Наличная улица, дом 103, корпус 4, Ленэкспо, павильон №4)

Цена: от 400 до 650 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Hyper Port