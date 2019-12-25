Интерактивная выставка "Тайны мироздания"

Выставка пройдет в цифровом арт-пространстве Hyper Port.

В цифровом арт-пространстве Hyper Port проходит интерактивная мультимедийная выставка "Тайны мироздания".

Посетители смогут прогуляться по девяти залам с цифровыми технологиями и на мгновения попадут в будущее. В путешествии поможет искусственный интеллект по имени Шари. В новом пространстве на Наличной улице, 103, представлены проекции LED-экранов, мэппинг, интерактивные и световые инсталляции. Результаты экспериментов с цифровыми технологиями смогли реализовать на одной площадке.

Выставка пройдет до 20 сентября. Попасть на нее можно со вторника по пятницу с 12:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье пространство работает с 10:00 до 21:00.

Цена билета варьируется от 400 до 650 рублей.

Фото: vk.com/hyport