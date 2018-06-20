Выступление пройдет на сцене в A2 Green Concert на проспекте Медиков,3.

В День смеха, 1 апреля, на сцене в A2 Green Concert пройдет интерактивный концерт "Музыканты шутят" от оркестра "Классика". В программе будет звучать музыка семьи Штраусов, Моцарта, Гайдна и Чайковского.

Так, на мероприятии посетители будут вместе исполнять любимые польки И.Штрауса, а также попробуют управлять оркестром, научатся заманивать диких уток для охоты... Словом, впереди много серьезных дел!

Отметим, что многие композиторы-классики обладали незаурядным чувством юмора и умели передать хорошее настроение через свою музыку. Например, симфония "Сюрприз" Й. Гайдна была написана для того, чтобы слегка подшутить над публикой.

Начало в 19.00 по адресу проспект Медиков,3.

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