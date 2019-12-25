Интерактивная выставка "Сон в летнюю ночь"

Зритель погружается в виртуальный мир.

Творческая лаборатория Freelabs приглашает петербуржцев и гостей города на интерактивную выставку "Сон в летнюю ночь" Зритель становится непосредственным участником иммерсивного спектакля и погружается в виртуальный мир.

Для создания атмосферы были использованы 3D, яркие образы, передовые технологии, аттракционы, живые музыканты и виртуальная фотозона.

Выставка предназначена для семейного посещения, и будет интересна для людей всех возрастов.

Место: Галерея Art Square, Итальянская, 5

Фото: vk.com/sonletonoch