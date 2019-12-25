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Интерактивная выставка "Сон в летнюю ночь"
Сегодня, 12:00
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nadezhda_sib

Интерактивная выставка "Сон в летнюю ночь"

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Зритель погружается в виртуальный мир.

Творческая лаборатория Freelabs приглашает петербуржцев и гостей города на интерактивную выставку "Сон в летнюю ночь" Зритель становится непосредственным участником иммерсивного спектакля и погружается в виртуальный мир. 

Для создания атмосферы были использованы 3D, яркие образы, передовые технологии, аттракционы, живые музыканты и виртуальная фотозона.

Выставка предназначена для семейного посещения, и будет интересна для людей всех возрастов. 

Место: Галерея Art Square, Итальянская, 5

Фото: vk.com/sonletonoch

Теги: выставка, куда сходить
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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