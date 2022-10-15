Иностранец, который перевел террористам в Сирию 12 тыс. рублей из Петербурга, отправлен в изолятор

Д. вину признал, пояснил, что раскаивается в содеянном.

Дзержинский районный суд Петербурга отправил в изолятор 22-летнего уроженца Узбекистана за перевод 12 тыс. рублей террористам Сирии. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов в четверг, 31 августа.

По данным следствия, Д. летом прошлого года перевел деньги человеку, который входит в запрещенную в России террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад"*.

Д. вину признал, пояснил, что раскаивается в содеянном. Срок меры – 28 октября 2023-го.

* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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