Иностранец из Швейцарии попытался ограбить петербургский банк

Стражи порядка задержали уроженца Швейцарии, который совершил попытку ограбить банк на проспекте Энгельса. Об этом сообщили на портале "Невские Новости" 11 декабря.
Инцидент произошел еще 2016 году, когда молодому человеку не было 18 лет. Он зашел в коммерческое предприятие и потребовал у кассира выдать ему деньги. Злоумышленник угрожал менеджеру банка предметом, похожим на гранату. Свое требование юноша изложил на бумаге, написал: "Давай деньги, а то взорву банк". Получив отказ, иностранец скрылся.
В пятницу, 10 декабря, полицейским удалось задержать подозреваемого на Ладожском вокзале. Выяснилось, что мужчина проживает на Светлановском проспекте, документов о регистрации не имеет. Сейчас ему уже 22 года. Против него возбудили уголовное дело.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти ограбили дом регента Спасо-Преображенского собора.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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