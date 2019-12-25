В Ленобласти ограбили дом регента Спасо-Преображенского собора

Грабитель унес с собой золотые украшения, две церковные награды и несколько бутылок алкоголя.

Вечером 16 ноября в дежурную часть обратилась 45-летняя женщина, работающая регентом Спасо-Преображенского собора. Она рассказала об ограблении своего дома в Выборгском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, грабитель проник в двухэтажный кирпичный дом на Константиновской улице в период с 9:50 до 11:15. Он унес с собой золотые ювелирные изделий, две церковные награды и несколько бутылок алкоголя. Сумма ущерба превысила 750 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже. Грабителя разыскивает полиция.

Ранее неизвестный вынес из дома жителя Горок полмиллиона рублей.

Фото: Piter.TV