Иностранца подозревают в изнасиловании подростка в гостинице "Петербург"

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование на данный момент продолжается.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что в Санкт-Петербурге гражданина Таджикистана обвиняют в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В ночь на 12 февраля мужчина снял себе в номер в гостинице "Петербург" на Московском проспекте. Позднее он заманил туда юную девушку и надругался над ней.

Вскоре о случившемся узнали в полиции и начали расследование, в ходе которого уже задержали предполагаемого преступника. Задержанный отказывается сотрудничать со следствием и не признает своей вины.

Ранее мы писали, что в гостинице на Выборгском шоссе изнасиловали детдомовскую девочку.

Фото: Pixabay