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Иностранца подозревают в изнасиловании подростка в гостинице "Петербург"
Сегодня, 9:42
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Arinablinova

Иностранца подозревают в изнасиловании подростка в гостинице "Петербург"

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Подозреваемого заключили под стражу. Расследование на данный момент продолжается.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что в Санкт-Петербурге  гражданина Таджикистана обвиняют в  изнасиловании 14-летней девочки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В ночь на 12 февраля мужчина снял себе в номер в гостинице "Петербург" на Московском проспекте. Позднее он заманил туда юную девушку и надругался над ней.

Вскоре о случившемся узнали в полиции и начали расследование, в ходе которого уже задержали предполагаемого преступника. Задержанный отказывается сотрудничать со следствием и не признает своей вины. 

Ранее мы писали, что в гостинице на Выборгском шоссе изнасиловали детдомовскую девочку.

Фото: Pixabay 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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