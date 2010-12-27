В гостинице на Выборгском шоссе изнасиловали детдомовскую девочку

Она сама заявила об этом в полицию.

Полиция Выборгского района проверяет заявление об изнасиловании несовершеннолетней девочки из детдома. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В службу "112" 17 ноября в пятом часу утра обратилась 16-летняя воспитанница детского дома. Она рассказала, что несколькими часами ранее в гостинице на Выборгском шоссе неизвестный изнасиловал ее, а потом скрылся на автомобиле Hyundai Solaris.

Девочка рассказала, что на вид мужчине 30 лет, лицо азиатского типа, на нем были черное пальто и джинсы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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