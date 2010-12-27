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На Ленинском компания ограбила и обесчестила в парадной петербурженку
Сегодня, 10:10
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nastya960

На Ленинском компания ограбила и обесчестила в парадной петербурженку

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У женщины украли 4 300 рублей и золотое кольцо.

Петербурженку обокрали и изнасиловали в парадной дома на Ленинском проспекте. Об этом сообщила "Фонтанка". 

Женщина принесла заявление в 64 отдел полиции в шесть утра 21 октября. Она сообщила, что четыре неизвестных человека отобрала у нее 4 300 рублей и золотое кольцо. Еще один из нападавших совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

Меньше, чем через сутки полиция задержала двух мужчин  и двух женщин, разыскивается еще одна, пятая участница нападения, которую пострадавшая не заметила.

Ранее студента из Болгарии изнасиловали в центре Петербурга.

Фото: pixabay 

Теги: изнасиловал, ленинский проспект, ограбил
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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