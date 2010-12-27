На Ленинском компания ограбила и обесчестила в парадной петербурженку

Петербурженку обокрали и изнасиловали в парадной дома на Ленинском проспекте. Об этом сообщила "Фонтанка".
Женщина принесла заявление в 64 отдел полиции в шесть утра 21 октября. Она сообщила, что четыре неизвестных человека отобрала у нее 4 300 рублей и золотое кольцо. Еще один из нападавших совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.
Меньше, чем через сутки полиция задержала двух мужчин и двух женщин, разыскивается еще одна, пятая участница нападения, которую пострадавшая не заметила.
Ранее студента из Болгарии изнасиловали в центре Петербурга.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )