Иномарку занесло на набережной Обводного канала, и она врезалась в припаркованные машины

По предварительным данным, никто не пострадал.

Иномарка влетела в припаркованные машины вдоль набережной Обводного канала, автомобили получили повреждения. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел у дома 197 на наб.Обводного канала. В результате столкновения пострадало несколько машин. У самого виновника ДТП серьезно поврежден передний бампер, людей, по всей видимости, неаккуратное вождение не задело.

Как написал свидетель произошедшего в социальной сети, водитель сказал, что его "занесло".

Разобраться в ситуации предстоит сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что легковушка снесла забор на Фучика в результате ДТП.

Видео и фото: vk.com/spb_today