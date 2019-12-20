Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе Трамвайного проспекта

Утром 20 декабря на Трамвайном проспекте машина сбила женщину. Инцидент произошел около 8:30 на пешеходном переходе около дома №6.
Судя по кадрам, женщина несильно пострадала от столкновения: спустя пару секунд после удара, пешеход смогла самостоятельно подняться, хотя на помощь вышел нерадивый водитель.
В комментариях под постом в соцсети пользователи единогласно встали на защиту женщины, отметив, что водитель поступил глупо, пойдя на обгон перед пешеходным переходом. Кроме того, добавили пользователи, автомобиль пересек сплошную на узкой дороге в темное время.
Ранее на Луначарского Chevrolet Niva снесла ограждение и вылетела на трамвайные пути.
Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте
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