Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе Трамвайного проспекта

Пешеход смогла подняться самостоятельно.

Утром 20 декабря на Трамвайном проспекте машина сбила женщину. Инцидент произошел около 8:30 на пешеходном переходе около дома №6.

Судя по кадрам, женщина несильно пострадала от столкновения: спустя пару секунд после удара, пешеход смогла самостоятельно подняться, хотя на помощь вышел нерадивый водитель.

В комментариях под постом в соцсети пользователи единогласно встали на защиту женщины, отметив, что водитель поступил глупо, пойдя на обгон перед пешеходным переходом. Кроме того, добавили пользователи, автомобиль пересек сплошную на узкой дороге в темное время.

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