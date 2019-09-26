Артисты поздравили Олега Басилашвили с юбилеем

Народному артисту СССР исполнилось 85 лет.

Сегодня, 26 сентября, свое 85-летие празднует Народный артист СССР Олег Басилашвили. Юбиляр отмечает этот день в кругу семьи. О том, кто из коллег поздравил артиста, рассказал "Петербургский дневник".

По словам Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, работать с Басилашвили - одно удовольствие. Боярский отметил, что прежде всего, пожелает здоровья. Такого же мнения придерживается и Лия Ахеджакова.

"Здоровья и, конечно, оставаться замечательным артистом. Мне жаль, что я так редко вижу Олега Валериановича на сцене БДТ. <...> Он большая умница, и я горжусь, что я с ним знакома и дружна. Я всегда восхищалась этим человеком и буду восхищаться", - сказала она.

Народный артист России Иван Краско заявил: "Олег Валерианович – глыба!". Актеры играли вместе в БДТ им.Товстоганова четыре театральных сезона.

Также в поздравлении принял участие и народный артист РСФСР Николай Мартон.

"Олег - великолепный артист российской сцены, – говорит он. – Но для меня он не только коллега, но и сосед. Я горжусь, что живу с ним в одном доме на улице Бородинской, буквально через парадную", - поделился артист.

Недавно, 10 сентября, Мартон тоже отметил свой 85-й юбилей. Мужчина рассказал, что Басилашвили прислал ему трогательную, сердечную дружескую телеграмму.

Свой путь на актерском поприще Басилашвили начал в Сталинградском драмтеатре. Далее играл в "Балтийском доме" (современное название). С 1959 и по сей день актер работает в БДТ. На его счету также многочисленные съемки в кино: роль Воланда в "Мастере и Маргарите", Самохвалова из "Служебного романа", Лахновского из "Вечного зова" и другие.

Юбиляр рассказал о том, что самый необычный подарок ему преподнесли в три-четыре года. Это был ящик с гвоздями и молотком, у ребенка была такая игра - забивать гвозди.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Москве обнаружили 119-летнюю пенсионерку.

Фото: vk.com/olegbasilashvili